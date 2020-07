Roma, dipendente del IV Municipio (Tiburtino) positiva: «Nessuna sanificazione, salute degli utenti a rischio»

Un altro allarmea Roma. «Una dipendente del IV Municipio è risultata positiva al Covid ma ad oggi non sono state ancora adottate misure di sanificazione da parte del direttore Fabrizio Mazzenga né del commissario del municipio IVa tutela della salute dei dipendenti e degli utenti. È gravissimo, ne sono a conoscenza da ieri». La denuncia arriva da Dino Bacchetti, già presidente della commissione controllo del Municipio IV.«Si continuano ad erogare i servizi - dice Bacchetti - come se nulla fosse accaduto e i colleghi della dipendente risultata positiva continuano a lavorare in quella stessa stanza. È una situazione di grave irresponsabilità e di grave pericolo per la salute pubblica. Si rischia un focolaio nel Municipio IV».