Flavio De Paola in scena con "Novecento", il pianista che sfidò l'oceano: un'interpetazione da "Audaci"

Un uomo in grado di affrontare gli oceani della vita e in grado di riprendersi dopo ogni burrasca. "" di Alessandro Baricco diventa una coinvolgente metafora della vita post-Covid grazie all'interpetazione scenica diche lo (ri)porta in scena aldi Roma fino al 28 giugno 2020.Lo spettacolo, interrotto a marzo a causa della pandemia, vuole essere vuole essere un simbolo di speranza di ripresa dell’intero settore culturale e un segnale di rinascita del Teatro in generale. Nella scelta attoriale è invece un omaggio al film di successo di"La leggenda del pianista sull’oceano" conIl Virginian sbarcherà agli Audaci con il monologo di Tim Tooney (Flavio De Paola), non solo narratore, ma anche amico del protagonista Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, che catapulterà il pubblico presente sull’ormai noto transatlantico. Lo spettacolo si trasforma in un one man show, un racconto che diventa un viaggio, un pubblico che dimentica di essere in platea e si ritrova sul Virginian anche grazie tecnica degli psicosuoni (che crea degli sbalzi spazio-temporali e “bombarda” lo spettatore di suoni e parole) messa a punto dal regista- Dal 1 luglio al 3 agosto 2020, ecco il cartellone teatrale e musicale all’aperto (sempre nello stesso stabile) dal titolo “R-estate Audaci”- Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis, 29 (uscita 10 del GRA zona Porta di Roma), www.teatrodegliaudaci.it, 06 94376057 (costo biglietto per "Novecento": 20 euro, ridotto 15 euro)