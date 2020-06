Roma, tangenziale: ecco i varchi notturni

Nuova segnaletica luminosa e sistema di controllo automatico dei transiti sulla Tangenziale Est nella fascia oraria notturna. E' il nuovo progetto approvato dalla giunta di Roma capitale che permetterà di installare nuovi pannelli luminosi e varchi elettronici moderni e più efficienti in prossimità dei tratti in cui vige il divieto di transito dalle 23 alle 6. Dunque, ai cartelli stradali, spesso poco visibili, si sostituiscono avvisi simili a quelli delle Ztl e si rafforza il meccanismo di controllo per sanzionare i contravventori.

Inoltre il divieto di transito diviene definitivo superando la proroga delle regole ogni sei mesi con ordinanza sindacale. Il nuovo sistema è autorizzato dal ministero delle Infrastrutture. Per la realizzazione degli impianti è stato stanziato circa un milione di euro nell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

«Potremo garantire il pieno controllo del divieto di transito istituito per abbattere l'inquinamento acustico nelle ore notturne - ha spiegato l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese - In tal modo saranno rese definitive le regole prorogate dal 1994 tramite ordinanza sindacale. Il nuovo sistema di controllo permetterà il sanzionamento automatico dei veicoli non autorizzati evitando anche i pattugliamenti della polizia locale che potrà dedicarsi ad altri servizi. Ricordo che resta autorizzata la circolazione dei mezzi d'emergenza». Ecco i tratti dove è attualmente in vigore il divieto di transito notturno e dove sarà installato il nuovo sistema: sulla sopraelevata', nelle carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola; Circonvallazione Tiburtina, altezza Largo Settimio Passamonti; via Prenestina, altezza via Bartolomeo Colleoni; Circonvallazione Salaria, tra via delle Valli e via Nomentana.

