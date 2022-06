Flaminia Bolzan, Aldo Cazzullo ospite del Salotto: appuntamento martedì 14 giugno a Roma

Attualizzare Dante è un compito complesso che necessita di un Virgilio eccezionale, capace di traghettarci da una sponda all’altra della bellezza e della cultura.

Nel salotto di Flaminia Bolzan a Palazzo Dama martedì 14 giugno il protagonista sarà proprio lui, Aldo Cazzullo, celeberrimo giornalista che nei suoi ultimi libri ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante permettendoci di incontrare i suoi personaggi facendoceli “ri” conoscere alla luce di uno sguardo rinnovato.

Aldo Cazzullo ci fa amare l’Inferno e apprezzare il posto degli uomini, il Purgatorio, quello che non ci leva nessuno. Per salire le stelle dobbiamo infatti ritrovare la consapevolezza di chi siamo e quanto valiamo e il tema centrale dell’incontro sarà proprio la bellezza di una riflessione autentica insieme a chi, come Virgilio fece con il Poeta, ci accompagnerà tenendoci per mano nei vicoli della nostra storia.

