Fiumicino, vinto un 5 da oltre un milione di euro con il Superenalotto: è "caccia" al fortunato giocatore

Sorpresa ed incredulità in queste ore sul territorio di Fiumicino dopo che, nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, concorso di martedì 15 febbraio, è stato centrato un «5 stella» da 1.297.163,50 euro grazie ad una giocata nella zona di Aranova, località nel nord del comune.

La schedina è stata giocata all' «Aranova Gran Cafè» a ridosso della Via Aurelia, al km 24, con la modalità «Quick Pick Multistella». Tanti già i commenti sui social cittadini ed interrogativi su chi possa essere il vincitore milionario, se un residente o un pendolare, visto che l'attività del bar si trova a ridosso della trafficata consolare.

A memoria, potrebbe trattarsi della più alta vincita negli ultimi 20 anni sul territorio. «Siamo sorpresi e felici per la vincita - riferiscono questa mattina dall'Aranova Gran Cafè - della vincita lo abbiamo saputo ieri sera verso le 20.30. Questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata del presunto vincitore, che ci ha ringraziato e che ha detto di aver giocato una schedina casuale. Non sappiamo chi possa essere, da noi passano anche molti pendolari. Speriamo comunque si ricordi di noi - viene aggiunto simpaticamente - In passato abbiamo avuto vincite massimo dell'ordine dei 50-100 mila euro ma una vincita così alta mai. Molti clienti lo hanno appreso questa mattina, sorpresi. Ora stiamo preparando il classico cartello sulla supervincita»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 09:30

