Choc a Fiumicino, uomo tenta di uccidersi lanciandosi dal terminal

di Simone Pierini

Tenta il suicidio e minaccia di lanciarsi dal parapetto di fronte al #terminal3 dell'aeroporto di Roma #Fiumicino

Ultimo aggiornamento: 18:07

. Un. È stato solo grazie all'intervento, cauto, ma tempestivo di un gruppo agenti della Polizia di frontiera se è stato tratto in salvo l'uomo di nazionalità algerina che ieri mattina, in corrispondenza della corsia dedicata al transito dei veicoli., infatti, si vede chiaramente, vestito di scuro, che si sporge nel vuoto dal piano delle partenze, restandosolo con le braccia ed il resto del corpo sospeso nel vuoto, ed il conseguente il rischio di una caduta nel vuoto per oltre 6 metri. Per motivi precauzionali viene subito posizionato un bus turistico, al fine di ridurre drasticamente la distanza in caso di impatto.Successivamente si avvicina in corrispondenza dell'uomo un auto dalla quale scendono alcuni agenti in borghese. Decisivo il loro intervento: mentre uno distrae l'algerino, parlandoci, altri due poliziotti lo sollevano rapidamente e lo mettono a terra.partita dal pronto soccorso aeroportuale e trasferito nell'ospedale G.B. Grassi di Ostia.