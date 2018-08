Fiumicino, Gdf sequestra pasticche ecstasy nascoste in latte neonati

ROMA - Oltre 12mila pasticche di ecstasy, per un peso di oltre 6 chili, nascoste in confezioni di latte in polvere per neonati. È quanto hanno trovato i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme a personale dell'Agenzia delle Dogane, all'aeroporto di Fiumicino. Il carico di droga, che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 500mila euro, era in un bagaglio custodito nel magazzino «lost&found» dell'aeroporto, in attesa che la proprietaria ne richiedesse la restituzione.

Una volta ispezionata la valigia, proveniente da Amsterdam, fra vestitini, giocattoli e prodotti per l'infanzia, a insospettire i finanzieri, sono state proprio le confezioni di latte in polvere che, perfettamente sigillate e intatte, risultavano pesare oltre 1 kg ciascuna rispetto al peso di 500 grammi indicato sulla confezione. A quel punto si è deciso di aprire le confezioni: dentro, in una busta termosaldata, c'erano migliaia di pasticche a forma di osso e di rombo tutte di colore verde fluorescente con stampigliato il marchio di una bevanda alcoolica e il logo riconducibile ad un giovane pilota di Formula 1.



L'analisi della documentazione di viaggio del bagaglio e i successivi accertamenti esperiti hanno consentito di individuare la passeggera, una giovane di origini maltesi al momento irreperibile.