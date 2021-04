Fiumicino, due incendi in 48 ore: distrutto il ristorante "Blu Dolphin". Spunta l'ombra del racket

di Emilio Orlando

A distanza di 48 ore il ristorante “Blu Dolhpin” di Fiumicino è stato divorato da un altro incendio. Il locale che si trova in via Monte Caudria 95 è andato completamente distrutto dalle fiamme hanno bruciato anche due imbarcazioni del rimessaggio adiacente al ristorante. Sul luogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Alle 8:30 di mattina le squadre intervenute avevano ultimato lo spegnimento. (Nella foto in basso il ristorante “Blu Dolphin” di Fiumicino).

Bar a Ottavia “quartier generale” dei narcos organizzati su WhatsApp. Maxi sequestro della polizia di Primavalle

Incendio a San Basilio: brucia un capannone. Colonna altissima di fumo nero

Nella notte tra martedì e mercoledì scorso, un altro incendio aveva interessato lo stesso ristorante, ma in quell'occasione il titolare aveva dichiarato alla polizia del commissariato di Fiumicino di non aver subito minacce. Alla luce di quest' altro rogo che ha interessato sempre la stessa struttura gli inquirenti, della procura di Civitavecchia hanno aperto un' indagine per incendio doloso. Non si esclude nessun movente nemmeno quello del racket, fenomeno che sul litorale è molto diffuso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA