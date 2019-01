Fiumicino, i pescatori bloccano il ponte "2 giugno": traffico in tilt

di Umberto Serenelli

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ponte “2 giugno” bloccato stamani a Fiumicino per una manifestazione di protesta dei pescatori. Gli equipaggi della locale flotta hanno dato vita a un sit in, davanti agli accessi dell’attraversamento automobilistico, per contestare la mancata apertura della passerella pedonale alle ore 5 di stamani.«L’operazione viene considerata apertura straordinaria – commenta Gennaro Del Prete, presidente della cooperativa Pesca romana – e in base alle nuove regole gli armatori devono comunicare un’apertura straordinaria con circa 48 ore di anticipo. Lo scienziato che ha deciso tale provvedimento non sa che i pescatori non decidono sulle condizioni meteo-marine per evitare quindi sciagure abbiamo spesso e senza preavviso necessità di ormeggiare in sicurezza tra ponte e passerella». Una rappresentanza di pescatori è stata ricevuta dal sindaco di Fiumicino mentre il restanti sono rimasti davanti agli accessi al ponte e paralizzato la viabilità della città.