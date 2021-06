Pescato astice blu da record. Le "dimensioni" del super crostaceo: pesa 5 Kg ed è lungo 50 centimentri. «Mai visto in vita mia...»

A Fiumicino pescato un astice blu da record. Un’ottima giornata per i Fratelli De Crescenzo, titolari di una storica pescheria a Isola Sacra, che sono riusciti a trovare sui fondali marini un astice blu che segna sulla bilancia un peso di 4,8 chilogrammi per una lunghezza di 50 centimentri. Lo riporta il sito Canale 10.

Leggi anche > Mara Venier torna a Domenica In, come sta la conduttrice

A Fiumicino pescato un astice blu da record.

A mostrare il trofeo di pesca, un astice blu da record, la pagina social del ristorante Hostaria di Mare “Le Brocchette” a Fiumicino, nelle stories di Instagram: “Siccome le parenze di Fiumicino sono ferme – si spiega nel video, mentre viene mostrato il super crostaceo - la pescheria ci ha regalato qualcosa che non ho mai visto in vita mia, un astice blu che penso avrà venti o trent’anni, dato che è cambiato anche suo colore. Una cosa eccezionale!”.

Un grande stupore per i titolari del ristorante, come sottolinea canaledieci.it, che nonostante i numerosi anni di esperienza e i numerosi piatti preparati non si erano mai “confrontati” con un crostaceo di tale portata.

L’astice blu vive prevalentemente nell'Oceano Indiano per spingersi fino al Mar Mediterraneo, in fondali compresi tra i 30 ed i 150 metri. In commercio generalmente si trovano con un peso che non supera i due chilogrammi, anche se possono, in casi particolari, raggiungere i 60 chilogrammi di peso e 60 centimetri di lunghezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA