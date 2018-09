di Umberto Serenelli

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre 30mila persone hanno fatto da cornice alla scoppiettante Notte bianca di Fiumicino. Anche l’edizione 2018 è stata un successo firmato dall’amministrazione comunale che ha fortemente voluto l’evento dominato da 150 appuntamenti sparsi nelle principali strade di Isola Sacra, Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese, Passoscuro, Aranova, Tragliata e Tragliatella. Il boom è stato registrato a Fiumicino con via Torre Clementina, il piazzale antistante la darsena, via Giorgio Giorgis e il lungomare della Salute gremite di persone a caccia di divertimento. Una ricca kermesse di iniziative con spettacoli musicali, sportivi, culturali e di animazione per bambini oltre alle visite nei porti di Claudio e Traiano. Le uniche note stonate sono state l’annullamento, all’ultimo minuto, dell’originale “Notte magica delle lanterne”, con il lancio di 5mila mongolfiere per motivi di sicurezza, e la “Tellinata” a Fregene.CONCERTO DI VALENTINA PARISSE ALL’ALBA SULLA SPIAGGIAC’era molta attesa a Fiumicino, in piazza Grassi, per notte arcobaleno con Vladimir Luxuria che ha proposto “La ballata degli esclusi” con brani di De Andrè dedicati alle persone discriminate dalla società. Lungo via della Torre Clementina, nel borgo Valadier, installati 40 stand alternati da quattro punti musicali dove le persone hanno stazionato per seguire in diretta la musica. Nel piazzale antistante la darsena si è invece svolto lo spettacolo musicale con le canzoni di Rino Gaetano. Su viale Traiano la mostra fotografica sugli ospiti di fama mondiale passati per lo scalo aeroportuale di Fiumicino e immortalati negli anni ’60 dai fotografi dell’Ansa: Elio Vergati e Nevio Mazzocco. Il lungomare della Salute è stato teatro di eventi musicali e soprattutto sportivi con l’elezione di miss e mister Notte bianca. Molto gettonato il concerto sull’arenile di Valentina Parisse, al sorgere del sole, che ha fatto calare il sipario sulla Notte bianca di Fiumicino. «E’ stato uno spettacolo nello spettacolo – precisa l’assessore Paolo Calicchio – perché un concerto all’alba e sulla riva del mare è una cosa inusuale e quindi originale per chi ha avuto modo di applaudire la artista».A FREGENE GROSSA PRESENZA DI ROMANIA Fregene in via Castellammare, da via della Pineta a via Marotta, mostra di scintillanti macchine d’epoca, stand e punti musicali con una grossa presenza di romani. A Maccarese, nella Casa della partecipazione, mostre e balli con l’apertura serale dell’Ecomuseo. A Passoscuro, in via Ghilarza, esposizione di murales realizzati nel borghetto dei pescatori. A piazza Villacidro proiezione del film “Come un gatto in tangenziale” e sul lungomare la corsa dei pattini. A Aranova tutto esaurito alle esibizioni di scherma, balli coreografici e karate, in serata tributo a Renato Zero. Apertura “Museo del sax” a Torrimpietra con visite a cura dell’associazione 99 Fontanili e l’apertura della cantina del Castello. A Tragliata in programma la campestre “Alla scoperta della valle nascosta” e Tragliatella “pizza in piazza”.IL SINDACO MONTINO: «E’ QUESTA LA FORMULA GIUSTA»La notevole presenza di romani ha provocato qualche fila lungo le principali arterie ma nel complesso il piano parcheggi con le navette gratuite ha funzionato e bene. «E’ questa la formula giusta della Notto e quindi quella vincente – dice soddisfatto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino -. Il modo migliore per promuovere la nostra Città. Il nuovo look di via Torre Clementina e l’apertura di via Giorgio Giorgis alla Notte ha confermato le nostre scelte perché entrambe erano stracolme. La stessa cosa per il lungomare della Salute e per le altre località del nostro Comune. Dopo questo ennesimo successo guardiano ora all’edizione del 2019 in cui è senz’altro previsto un cambiamento con l’organizzazione dell’evento a giugno».