Fiumicino, maxi sequestro di botox e medicinali falsi importati dalla Cina

Maxi sequestro a Fiumicino di medicinali e attrezzature cinesi per interventi estetici: carabinieri e Agenzia delle Dogane hanno trovato confezioni contraffatte di fiale di botox in due centri estetici gestiti da cinesi.

Le indagini si sono avviate con il sequestro di 30 fiale di tossina botulinica contraffatte e importate dalla Cina e sono proseguite con il coordinamento della Procura di Civitavecchia. Nell'operazione sono state trovate altre 42 fiale di botulino e 98 farmaci di provenienza sconosciuta contenenti altra tossina botulinica, lidocaina, acido iarulonico e acido ascorbico.

Nell'operazione sono state squestrate anche diverse attrezzature come bisturi elettrici, fili di suture, aghi da iniezione, siringhe e altro materiale medico per un valore complessivo di circa 30mila euro. Il materiale era destinato all'imipiego di trattamenti di medicina estetica non autorizzati.

