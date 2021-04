Scandalo all'asilo: libri con immagini porno ai bambini. «Hanno solo 4 o 5 anni, nessuno scrupolo»

Libri con immagini pornografiche regalati a dei bambini della scuola materna. Questo è quanto accaduto in una scuola di Fiumicino dove, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, sono stati regalati dei libri, anche se non tutti adeguati all'età dei piccoli lettori.

Come riporta Canaledieci.it, a denunciare l'accaduto è il consigliere comunale della Lega, Vincenzo D’Intino, attraverso i social. Il cosigliere ha spiegato che il progetto culturale in questione prevedeva la celebrazione del centenario di Rodari, che sarebbe sostenuto anche dall’amministrazione comunale di centrosinistra insieme con la fondazione Benetton, e a tal riguardo sarebbero stati distribuiti diversi libri al plesso della scuola di via Coni Zugna all’Isola Sacra, Fiumicino.

«Quel progetto – spiega D’Intino – prevede di premiare le scuole con una fornitura di libri che trattano di poesia e di arte contemporanea da distribuite agli alunni. Tra quelli che parlano di arte contemporanea c’è questo volume che raccoglie immagini esplicitamente pornografiche spacciate per opere d’arte». Le immagini sono state pubblicate dal consigliere sul suo profilo social e in effetti lasciano poco all'immaginazione. «Sono rimasto senza parole – commenta il consigliere – Il vostro progressismo rasenta la follia. Sono solo bambini di 4-5 anni, possibile che non avete nessuno scrupolo? Possibile che il vostro odio non si ferma nemmeno davanti a dei bambini innocenti? Chi avrebbe dovuto controllare che questo “crimine” non si commettesse dov’era? È non mi si venga a dire che dipende solo dall’autonomia scolastica. Mi aspetto almeno una sua presa di posizione».

Poi conclude: «Ad oggi, grazie ad alcune mamme che hanno denunciato l’accaduto, l’attività di distribuzione è stata sospesa. Pretendiamo che immediatamente l’amministrazione si assuma le responsabilità dei fatti evitando di scaricare sui docenti la sua negligenza e faccia emergere le responsabilità. Presenteremo una interrogazione urgente perché fatti di tale gravità meritano l’attenzione dell’intero consiglio comunale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 13:36

