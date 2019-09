Claudia Gerini premiata al Fiumicino Film festival

Giovedì 26 Settembre 2019, 16:08

Il viaggio, quello tradizionale, ma anche quello interiore o metaforico. Questo il tema della seconda edizione del- dal 27 al 29 settembre - ospitato alla Darsena di viale Traiano 153, ideale punto d'incontro tra gli antichi porti dell'Impero Romano e l'aeroporto internazionale. Saranno tre giorni di cinema gratuito: sei lungometraggi, dodici cortometraggi, quattro documentari, oltre ad incontri e letture a tema (due doc e due film ogni pomeriggio a cui seguiranno incontri con attori e registi).E ospiti d'onore come le attrici(incontro con il pubblico venerdì ore 19),(domenica ore 19) e(domenica ore 18,30) che ritireranno il “Premio Leonardo Da Vinci” ed attori e registi come, Angelo Loy, Enrico Masi, Costanza Quatriglio,, Giovanni Fuoco, Giorgio Colangeli, Miriam Galanti,r, protagonisti degli incontri con il pubblico.I quattro cortometraggi in concorso avranno un percorso dedicato: verranno proiettati ogni sera a bordo di un battello in navigazione tra le bellezze paesaggistiche e archeologiche dell’area, accompagnati da vini, bollicine e dal meglio dell’arte culinaria del territorio di Fiumicino (la prenotazione è gratuita a prenotazionifff@gmail.com entro le ore 13 di venerdì).Gli studenti della Scuola d’Arte Cinematografica "" svilupperanno, in tempo reale, la sceneggiatura di un cortometraggio su soggetto di Ciro Formisano: il migliore verrà selezionato e proiettato durante la serata finale del Festival; mentre gli studenti di Fotografia dell'di Roma si trasformeranno in fotografi di scena per raccontare la kermesse.«La sfida è celebrare i film di viaggio, toccando anche i temi delle migrazioni e del cambiamento climatico, arricchendo di cultura il territorio, dando più visibilità ad alcuni film e lavori, rendendoli più accessibili al grande pubblico al centro di Fiumicino» ha spiegatodirettor artistico del Festival con la supervisione del direttore«È un evento che ci vede co-protagonisti e che sosteniamo con orgoglio. Con il tema del viaggio, si sposa con la nostra linea dedicata agli eventi di cultura e siamo lieti che lo scalo sia stato scelto come set per un cortometraggio» ha commentato, amministratore delegato di Adr (levento è stato presentato alla Terrazza Roma del Terminal 3 partenze all'aeroporto di Fiumicino)«Ancora una volta la nostra città si dimostra un luogo molto amato dalla settima arte, ospitando i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale, all'interno di un programma ricco, variegato e soprattutto gratuito» ha concluso il Sindaco,Info e programma www.fiumicinofilmfestival.org, @fiumicinofilmfestival, Fb fiumicinofilmfestival