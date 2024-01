Fiumicino, crolla controsoffitto in un ristorante: feriti tre clienti. Nel locale c'erano 25 persone L'incidente in un ristorante sushi in viale delle Meduse







di Redazione web Tre donne e due uomini sono rimasti leggermente feriti e soccorsi questa sera a causa del crollo del controsoffitto di un ristorante sushi in viale delle Meduse a Fiumicino. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco e tre ambulanze, oltre a mezzi e volontari di protezione civile. Nel locale, al momento del crollo, c'erano circa 25 persone. Esplosione e crollo di un palazzina in provincia di Roma, le macerie a Canale Monterano Secondo una prima ricostruzione, il crollo è avvenuto intorno alle 20.30: nel locale di cucina orientale c'era una trentina di persone che, dopo aver udito degli scricchiolii, sono riuscite velocemente ad abbandonare il locale, a parte le donne rimaste colpite, seppur in maniera lieve. Ingente il materiale caduto all'interno. L'area esterna ed interna è stata transennata. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia locale. Già avvisato anche il sindaco Mario Baccini. Da accertare, con i rilievi, le cause che hanno portato all'incidente. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 23:10

