Fiumicino, cinghiale invade i porti di Claudio e Traiano: area archeologica chiusa al pubblico

L'area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, sulla via Portuense a Fiumicino, è stata chiusa al pubblico a causa di un cinghiale. L'animale ha infatti invaso la zona ed è stata disposta la chiusura per tutelare l'incolumità di addetti e visitatori.

Leggi anche > Roma, nigeriano col coltello semina il terrore a Termini tra i passanti

In un post su Facebook il Parco Archeologico di Ostia Antica fa sapere che «a causa dell'avvistamento di un cinghiale all'interno dell'area archeologica, nella giornata di oggi l'area dei porti di Claudio e di Traiano resta chiusa al pubblico, per garantire la sicurezza di tutti, visitatori e lavoratori. Daremo puntuale avviso della riapertura non appena i Carabinieri Forestali effettueranno il loro intervento. Ci scusiamo per il disagio», spiega.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA