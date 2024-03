Fiumicino e Ciampino sono primi in Europa

di Emiliano Pretto

Il Leonardo da Vinci, l’aeroporto di Roma Fiumicino, per la settima volta è stato decretato miglior aeroporto d’Europa nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri, quella in cui “giocano” i più importanti hub continentali, dal Charles De Gaulle di Parigi, al Barajas di Madrid fino ai principali aeroporti di Londra e Amsterdam, rispettivamente Heathrow e Schiphol. Nessuno mai aveva fatto così bene prima di oggi nella classifica che ogni anno viene elaborata dall’Airport Council International World. Fiumicino, in particolare, ha vinto in tutte le categorie considerate: dai servizi, alla pulizia, fino alla piacevolezza dei luoghi e naturalmente è risultato primo nella categoria del migliore aeroporto in generale. Lo ha fatto sulla base dei voti di circa seicentomila passeggeri, “intervistati” dall’associazione in oltre 400 aeroporti in tutto il mondo. Ma le buone notizie per Roma non sono finite: perché anche il più piccolo aeroporto Giovan Battista Pastine di Ciampino, per la prima volta, è stato premiato come miglior aeroporto del continente nella sua categoria, quella tra 5 e 15 milioni di passeggeri, gruppo che comprende molti altri aeroporti italiani come quelli di Milano Linate, Venezia o Napoli. La doppia vittoria diventa così un attestato del buon lavoro svolto da Adr, l’ente gestore di entrambi gli scali. «Quella di oggi è una giornata storica- ha commentato, non a caso, Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma- per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri. La testimonianza concreta che la differenza è fatta dalle nostre persone, oltre che dal metodo, dall'impegno quotidiano e dall'immensa passione che contraddistinguono tutta la nostra comunità aeroportuale». Intanto a Fiumicino si fanno i conti sulle presenze di passeggeri dopo i 40,5 milioni di passeggeri raggiunti nel 2023 e il 2,9 milioni registrati a gennaio. Si attende una pasqua da record e un 2024 che supererà i numeri, mai eguagliati fino ad oggi, del 2019.

