All'aeroporto di Fiumicino con il trucchetto del falso tampone negativo: turista denunciato. Ecco come funziona

Si è presentato in aeroporto a Fiumicino, pronto a partire, ma con un falso referto che attestava la sua negatività al tampone molecolare. Una volta smascherato, un 31enne francese è stato denunciato.

È accaduto al terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci: l'uomo era in fila al check-in prima dell'imbarco, in evidente stato di agitazione. Una volta sottoposto a controlli, il 31enne francese ha fornito il certificato che garantiva la sua negatività, ma si trattava di un documento contraffatto, come confermato dagli accertamenti effettuati nella struttura sanitaria che lo aveva rilasciato: il codice indentificativo associato al referto non corrispondeva infatti al nominativo dell'uomo.

Il 31enne è stato costretto a sottoporsi ad un tampone per poter essere ammesso sul volo ed è stato denunciato, a piede libero, per falsità materiale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 15:10

