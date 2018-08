Si getta nel fiume per salvare i suoi cani: uomo intrappolato in un canneto, vigili sul posto

Per salvare i suoi due cani che si erano buttati in un fiumiciattolo all’Appio è rimasto incastrato in un canneto e non riesce a raggiungere la riva. E’ accaduto poco fa e le fasi del soccorso sono in atto. Verso le 18, un uomo ha visto che i suoi fedeli amici a quattro zampe si era gettati nell’Almone, un piccolo fiume nel parco della Caffarella, e amando i suoi cani, non ha esitato a gettarsi in loro soccorso.



Poi, però, le cose si sono complicate al punto che il padrone dei cani, deve essere salvato dai vigili del fuoco. La prima squadra dei pompieri che è arrivata sul posto non ha l’equipaggiamento necessario per raggiungere la persona che deve essere salvata bloccata nel canneto. Sta arrivando personale specializzato.

