Fiuggi, bimbo di 2 anni ustionato con l'acqua bollente mentre la mamma scola la pasta: è grave

Un bimbo di 2 anni è rimasto ustionato da un pentolone di acqua bollente. L'incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Fiuggi in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, pare che il piccolo si trovasse in cucina mentre la madre scolava la pasta, quando in un attimo di distrazione, l'intero contenuto della pentola bollente è finito sul corpo del piccolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Il bambino è stato elitrasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato nel centro grandi ustionati, in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 23:45

