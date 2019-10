Fiorello, Maria De Filippi, Carlo Verdone per Tennis&Friends, la salute in gioco al Foro Italico di Roma

Martedì 8 Ottobre 2019, 08:20

Sport e prevenzione con. Sabato e domenica prossima, dalle 10 alle 18 al Foro Italico, torna uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia. Protagonista anche per questa nona edizione è il mondo dello spettacolo che vedrà, tra gli invitati, personalità del calibro di, Beppe Fiorello,Celebrità pronte a sfidarsi sui campi in terra battuta insieme ai campioni dello sport con un unico slogan: Salute e sport… sport è salute. Il venerdì mattina invece, dalle 9.30 alle 13.30, l'antipasto della due giorni dedicato alle scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Il weekend avrà lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check- up gratuiti e visite specialistiche.Dal 2011 infatti Tennis & Friends ha come scopo quello di consentire ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e informarsi rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale. Due i villaggi presenti all'interno del Foro Italico: il villaggio dello sport e il villaggio della salute. Nel primo saranno presenti numerosi federazioni sportive, dall'atletica leggera al ciclismo, dalla pallacanestro alla pallavolo, dal rugby al tennis e al tiro con l'arco.Nel secondo invece per la prima volta presenti le aziende sanitarie del territorio: l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli, il Cristo Re e il San Carlo di Nancy. Nell'area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Presente anche il Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva. Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.