​Fine settimana a Roma: tutti gli eventi di sabato 5 e domenica 6 ottobre

WEEKEND A ROMA, EVENTI A ROMA SABATO 5 DOMENICA 6 OTTOBRE



L'inizio dell'autunno s'inaugura con un classico, la birra, protagonosta al Roma Beer Festival all'Eur, e sempre nello stesso quartiere, ma al Laghetto si potrà imparare l'arte della meditazione nell'evento dedicato allo yoga, mentre al Foro Italico si potranno ammirare i pattinatori sul ghiaccio più bravi al mondo sulle note dell'opera lirica. Invece a Mentana, per la festa dell'uva, vino locali e carri allegorici, mentre cinema indipendente e documentari fanno parte della rassegna Slow Film Festival. Infine Palazzo Bonaparte apre le porte al pubblico con una ricca mostra sull'Impressionismo, mentre a PratiBus District, c'è tutta la creatività dei giovani designer.





Roma Beer Festival



Sesta edizione di EurHop! Roma Beer Festival, il salone internazionale della birra artigianale (dal 4 al 6 ottobre) che quest'anno darà ancora più spazio alle eccellenze, sia italiane che estere, attraverso un’offerta birraria che spazierà tra grandi classici e novità del panorama internazionale. La cornice dell'evento è quella del Salone delle Fontane all'Eur, dove oltre alle tante possibilità di degustazione tra i circa 50 stand, ci saranno momenti di incontro e didattica sul mondo della birra artigianale. Inoltre gli amanti della birra troveranno due banchi di 45 metri dove saranno montate più di 400 spine, che daranno la sensazione di trovarsi nel pub più lungo d’Europa.



Opera on Ice a Roma



Clima mite nella capitale, ma ci pensa Opera on ice, ad abbassare le temperature. Arriva a Roma, il suggestivo show di scena al Foro Italico (4 e 5 ottobre) dove i campioni di pattinaggio artistico si esibiscono sulle note di celebri opere liriche. Nona edizione dello spettacolo, che dopo l'Arena di Verona, arriva per la prima volta nella capitale, nella bella cornice del Centrale al Foro Italico, dove ci sarà un allestimento di grande impatto visivo: una pista di ghiaccio da 800 metri quadri, orchestra, coro e solisti che eseguiranno le più belle arie operistiche. Per gli appassionati di pattinaggio artistico sarà l'occasione per vedere dal vivo Evgeni Plushenko, quattro volte campione Olimpico.



Yoga al Laghetto dell'Eur



Si chiama Wanderlust, l'evento mondiale di yoga che farà tappa domenica 6 ottobre al Laghetto dell'Eur. La manifestazione, ormai da dieci anni in diverse città del mondo, è dedicata agli appassionati di yoga, ma con una formula speciale, perché concilia 5 km di corsa (o camminata) con 90 minuti di meditazione yoga, e si potrà scegliere tra le varie declinazioni della pratica di origine indiana: aerial yoga, acro-yoga, hooping, meditazione con campane tibetane. E nella stessa giornata i partecipanti potranno anche rilassarsi ascoltando musica, assaggiando cibo salutare e fare acquisti nei mercatini artigianali.



Slow Film Fest



E' giunta alla quinta edizione la kermesse itinerante, che dal 6 all'8 ottobre, si svolgerà nel cuore del multietnico quartiere dell’Esquilino, nello Spazio Apollo 11, con un programma attento ai nuovi linguaggi e alla produzione cinematografica indipendente. Il filo rosso che da sempre contraddistingue la manifestazione è il concetto “slow”, in cui coniugare l'esperienza di vedere film insieme agli altri, ma rallentando, e concentrandosi sulle possibilità di incontrarsi e ritrovarsi. Oltre alla proiezioni di film e documentari, nella prima giornata di domenica 6, il festival propone una passeggiata sulle tracce dell’archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense. Un viaggio nel primo quartiere operaio di Roma, leggendo passi di Pasolini, cercando riferimenti cinematografici, dal neorealismo a Ferzan Ozpetek.



Festa dell’uva



64° edizione per la Festa dell’uva di Mentana, che domenica 6 ottobre propone stand ricchi di prodotti locali della cittadina laziale, dove l'uva è la regina dell'evento. Si potranno degustare i vini del territorio, assaggiare i piatti dello chef delle star, Paolo Celli che in onore della tradizione mentanese vestirà i panni di Garibaldi, mentre per le strade del paese, una sfilata di carri allegorici realizzati a mano e live di stornellatori romani, colorerà la festa.



Wave Market Fair



Artigianato e design sono gli elementi chiave di Wave Market Fair, fiera che punta a valorizzare creatività e qualità del Made in Italy nella cornice di PratiBus Distric, l'ex-deposito Vittoria dell'Atac. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, i visitatori potranno muoversi all'interno dei 5000mq del distretto, tra i circa 1000 prodotti creati da 120 brand provenienti da 15 regioni italiane. La fiera inoltre costituisce per i giovani stilisti anche un'occasione per farsi conoscere ed entrare in contatto con operatori del settore ed imprese. Per il visitatore invece l'opportunità di partecipare a workshop formativi in cui avvicinarsi a nuovi mestieri.



Impressionisti segreti



Inizia domenica 6 la mostra Impressionisti Segreti, a Palazzo Bonaparte, riaperto al pubblico, ed allestita nelle sale dove visse Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte. 50 le opere esposte di artisti celeberrimi, tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Gauguin, provenienti da collezioni private e concesse in via eccezionale per questa mostra. Arte nell'arte, perché apre per la prima volta al pubblico anche Palazzo Bonaparte, fino ad oggi edificio privato.



