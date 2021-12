Fine settimana a Roma, cosa fare sabato 18 e domenica 19 dicembre con i bambini

Mercatini di Natale, la casa di Babbo, la magia dei presepi, leccornie da mangiare, sono tante le attività pensate per divertire i bambini a Roma nel weekend di sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021. Di seguito gli eventi più simpatici e divertenti che aiuteranno ad alimentare la fantasia e la magia tipiche del natale dei più piccoli, in attesa dei doni da Babbo Natale.

Cosa fare sabato 18 e domenica 19 dicembre con i bambini a Roma

Il Castello delle Meraviglie

Il Castello sul mare a Santa Severa diventa una perfetta location natalizia, dove si fondono storia, magia, bellezza, tradizione nel Villaggio delle Meraviglie. Tra antiche mura e suggestivi vicoli, realtà e fantasia si incontrano fino al 9 gennaio, per tutto il periodo di Natale, il Castello si illuminerà a festa accompagnando i visitatori che attraverseranno le porte del borgo in una dimensione inedita ed un’atmosfera colorata. Tanti i luoghi da scoprire all'interno del Villaggio, la casa di Babbo, la pista di ghiaccio, il mercatino, il presepe ed una serie di spettacoli pensati per intrattenere i piccoli visitatori. Non mancano le aree di ristoro con specialità gastronomiche. Clicca qui per il sito del Castello.

Percorsi per bambini al Parco dell'Aniene

Tornano i percorsi d'Autunno ed i laboratori all'aria aperta all'Orto Avanzato, nel Parco dell'Aniene, per svolgere attività all'insegna del Natale, domenica 19 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00. I Percorsi di Natale rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per creare con l'aiuto della natura dei meravigliosi oggetti natalizi, condotti da persone esperte e qualificate in gruppi formati da 6 bambini ciascuno. Per partecipare è necessario registrarsi su questo sito.

Caccia al tesoro a Villa Torlonia

Nel cuore di Roma, nel parco dove vissero i Torlonia, una delle più ricche famiglie romane, ricco di opere d’arte e di strutture magiche, come la Casina delle Civette, luogo voluto dal principe Giovanni Torlonia, amante della magia, i visitatori potranno immaginare e vedere creature strane e tanti animali che ancora oggi fanno capolino tra vetrate coloratissime ed elementi architettonici. Con una divertente caccia al tesoro i bambini potranno scoprire la Villa e la misteriosa Casina delle Civette. L'appuntamento è per domenica 19 alle ore 11 all'ingresso della Villa, consigliato dai 4 anni in su. Per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

Babbo Natale ha dormito troppo

Al teatro Furio Camillo, domenica 19 alle ore 11, va in scena "Babbo Natale ha dormito troppo", spettacolo in cui i piccoli spettatori sono costantemente coinvolti perché si possa giungere insieme al lieto fine. Tutto sembra procedere per il meglio nell’Incantevole casa del Natale: le letterine, pacchi e pacchetti, fiocchi e addobbi, anche i dolcetti sono pronti, ma di Babbo Natale nessuna traccia. Che sorpresa per i suoi aiutanti scoprire che la sua magica sveglia non ha suonato, è quasi la vigilia e non c’è niente di pronto. Lo spettacolo mette l’accento sul significato profondo del Natale, sull’importanza di mantenere vivi in loro i desideri, sulla bellezza di condividere momenti ed emozioni. Consigliato dai 3 anni in su, per prenotazioni scrivere a info@teatrofuriocamillo.com.



Il museo delle carrozze

In occasione del Natale il museo delle carrozze d'epoca di Roma, domenica 19 dicembre, si trasforma in un luogo magico grazie a Elsa di Frozen che insieme ai personaggi delle fiabe invernali condurranno i più piccoli tra battute, indovinelli e giochi, alla ricerca del tesoro di Natale. Tra slitte innevate e carrozze principesche, infatti, si nasconde un ricco tesoro pensato per il divertimento dei bambini. La caccia al tesoro si svolgerà domenica dalle 10 alle ore 13 su turni, per cui è richiesta la prenotazione obbligatoria, via email a carrozzedepocastaff@gmail.com.

