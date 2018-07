Filma la sorellastra in doccia, il fidanzato 20enne lo tortura

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avrebbe filmato di nascosto la sorellastra mentre andava a fare la doccia, scatenando l'ira del fidanzatino di lei che, venuto a conoscenza del filmato hot, si vendicava massacrandolo di botte. È successo sabato a Roma dove l'arrestato, 20 anni, accusato dal pubblico ministero Filomena Angiuni del reato di lesioni e per il quale è stato disposta la misura dell'obbligo di firma in attesa del processo, da nemmeno 48 ore era diventato maggiorenne. Anziché festeggiare, però, aveva deciso di organizzare una resa dei conti nei confronti del 21enne fratellastro della fidanzata reo a suo dire di aver filmato la giovane sotto la doccia.Per farlo aveva chiesto l'aiuto di un amico comune, un ragazzo ancora minorenne, di telefonare alla vittima per dirgli di vedersi su una panchina di un parco in zona Aurelia dove erano soliti incontrarsi. Senza presagire alcun pericolo, il ragazzo andava all'appuntamento e incontrava quello che, di lì a poco, avrebbe partecipato all'aggressione. I due chiacchieravano come nulla fosse mentre alle loro spalle arrivava l'arrestato con una mazza in mano. «Inginocchiati subito che dobbiamo parlare», avrebbe gridato mentre il complice prendeva una catena e la agitava davanti al 21enne ormai letteralmente pietrificato. Dopo qualche insulto, i due aggressori si lanciavano all'attacco e lo colpivano ripetutamente mentre quest'ultimo si rannicchiava a terra cercando di parare quanti più colpi possibili. Ormai dolorante, il ragazzo subiva anche l'umiliazione di vedersi tagliare con una lametta il sopracciglio prima di venir raggiunto da una nuova scarica di colpi.Fortunatamente di lì passava una donna che, sentite le urla, interveniva chiamando le forze dell'ordine che, giunte sul posto, fermavano gli aggressori. Il 21enne, invece, finiva in ospedale con una prognosi di 3 giorni. In aula, nel corso dell'udienza per direttissima, l'aggressore, non trattenendo qualche lacrima, si sarebbe difeso affermando «volevo dargli una lezione e nulla più».riproduzione riservata ®