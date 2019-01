Fidapa Bpw Italy, 90 anni in rosa per l'associazione delle donne

Le donne che hanno cambiato il mondo, non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. La citazione di Rita Levi Montalcini non è un caso, e descrive al meglio il ruolo della sezione Roma Fidapa Bpw Italy che ha compiuto 90 anni.







La Fidapa Bpw Italy Sezione Roma, è una delle 303 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) BPW(Business end Professional Women) Italy e può essere considerata la sezione fondatrice

avvenuta nel lontano 8 gennaio 1929 seguita a breve da Milano e Napoli.: Il ruolo dell'associazionismo femminile negli ultimi 90 anni nella città di Roma e prospettive future.All'iniziativa, che si è avvalsa dei Patrocini della Presidenza dell'Assemblea Capitolina, del Consiglio regionale del Lazio e delle Consigliera di Parità Nazionale, hanno partecipato la Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy Caterina Mazzella, la Presidente Internazionale Amany Asfour, la Coordinatrice Europea BPW Europe Giuseppina Bombaci e la Presidente del Distretto Centro Patrizia Bonciani, che con la loro presenza hanno attestato l'importanza del ruolo che Roma e le sue donne hanno avuto per la federazione nazionale ed internazionaleOltre alle numerose premiazioni, a chiusura la firma del gemellaggio tra la divisione Roma e Houston. Le due sezioni hanno scelto come tema comune Il cuore di una donna legata alle cardiopatie femminili e a come incrementare la sensibilità alla medicina di genere. La giornata si è conclusa con la serata di gala e la Cerimonia delle Candele per dare il benvenuto alle 28 nuove socie.