Fiamme nella notte in un palazzo a Roma: disabile soccorso dai vigili del fuoco

Un disabile è stato soccorso nella notte a Roma in un palazzo dove era divampato un incendio. Le fiamme partite alle 23 circa da un'auto all'interno di un condominio in via Rubra 246, zona Labaro, si sono poi propagate agli spazi condominiali ed alle facciate di alcuni appartamenti, coinvolgendo anche le utenze elettriche e del gas. I vigili del fuoco hanno quindi soccorso uno dei condomini, un disabile affetto da Sla e collegato a delle apparecchiature salva vita che rischiavano di bloccarsi a causa della mancanza di corrente. E' stato inoltre richiesto l'intervento del personale sanitario per dare assistenza al malato e trasportarlo nell'ospedale più vicino.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 22:47

