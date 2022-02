Fiamme nel camioncino, senzatetto carbonizzato. Choc a Roma in pieno centro

È morto carbonizzato nel furgone trasformato in abitazione. All'alba di ieri i vigili del fuoco sono arrivati in via Angelo Emo, a pochi passi dalla Cupola di San Pietro, per spegnere le fiamme dentro al veicolo, ma hanno trovato il cadavere di Antonio Mario Furini, 80 anni, originario di Rovigo, che viveva lì da tre anni. Il corpo dell'uomo giaceva in basso e mostrava evidenti segni di ustioni.

Il rogo, secondo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Pietro, si sarebbe sviluppato da una stufetta o da un altro oggetto utilizzato per riscaldarsi dal gelo notturno. La scena raccapricciante delle lingue di fuoco che avvolgevano e bruciavano il furgone è avvenuta sotto gli occhi dei passanti, che hanno dato subito l'allarme al 112.

«Era una persona educata che viveva con dignità il suo disagio, non faceva l'elemosina e non chiedeva mai niente a nessuno - hanno raccontato alcuni residenti che conoscevano la vittima -. Lo incontravamo ogni mattina mentre si incamminava verso la Basilica». Un dramma della miseria che evidenzia l'emergenza vissuta nella Capitale dagli emarginati. Poche ore prima, in piazza dei Siculi a San Lorenzo, un cittadino del straniero (poi arrestato dalla polizia) ha infatti tentato di dare fuoco ad un clochard che stava dormendo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 07:41

