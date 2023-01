Fettuccine Alfredo National Day, la cena benefica all'Università Campus Bio-Medico di Roma

di Redazione web

Il National Fettuccine Alfredo Day è arrivato alla sua ottava edizione che si celebrerà mercoledì 7 febbraio con una cena di beneficienza all'Università Campus Bio-Medico di Roma. Si stima che saranno presenti intorno alle 150 persone che ringrazieranno la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Inoltre, si premieranno il personale e gli operatori sanitari della Fondazione che sono stati fondamentali durante l'emergenza pandemica.

L'iniziativa

La serata sarà patrocinata dalla Commissione Sport di Roma Capitale e promossa da Alfredo alla Scrofa, locale in cui sono nate le Fettuccine che saranno le vere protagoniste dell'evento. Il piatto, che è considerato come uno dei simboli del made in italy, è realizzato con fettuccine all'uovo, alle quali si aggiunge il burro e il parmigiano mantecato. Nel corso della serata verrà anche ricordato Dante Mortet che preparava le fettuccine sempre a mano e che conosceva tutti i segreti per una mantecatura perfetta.

Le dichiarazioni di Mario Mozzetti (ristorante Alfredo la Scrofa)

In merito all'evento Mario Mozzetti ha detto : «Con questo evento vogliamo condividere ciò che da oltre cento anni dà significato e senso alle nostre fettuccine con le persone che, con coraggio e spirito di servizio, hanno profuso il loro grande impegno nella lotta al Covid-19. Crediamo che mangiare sia sempre anche un gesto d'amore, per questo motivo dedichiamo la serata a persone capaci di un vero slancio verso la vita e protagonisti di un lavoro quotidiano volto al bene delle persone».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 19:34

