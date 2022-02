Sanremo de Roma: Festival, la Capitale le suona a tutti. Da Prati a Trastevere, le zone del cuore dei protagonisti

La Capitale le suona a Sanremo: quanta Roma da stasera ci sarà alla kermesse canora. Dai cantanti in gara ai super-ospiti fino alle conduttrici che si avvicenderanno nelle 5 serate.



I TRIONFATORI. Un anno fa furono i Maneskin a trionfare: oggi tornano da super ospiti dopo uno strepitoso successo. I 4 ragazzi, a cominciare dal frontman Damiano, sono di Monteverde e quartiere Bravetta: hanno frequentato infatti i licei Kennedy e Montale, e la società romana di pallacanestro Eurobasket. Ma la mappa degli artisti capitolini abbraccia tutta Roma: dalle zone più centrali fino al grande raccordo anulare, spingendosi anche oltre. Tra gli ospiti infatti, insieme ai vincitori del 2021, ci sarà un altro romano doc: l’attore Raoul Bova, cresciuto nel quartiere San Giovanni, dove tuttora vive con la famiglia.



IN LOTTA. Cinque i capitolini in gara: Noemi (nata e cresciuta all’Eur) e Achille Lauro nato a Verona ma cresciuto nel quartiere di Montesacro e nel vicino Tufello, zone che fanno da sfondo anche a diversi brani dell’eclettico artista che, della sua provenienza romana, fa un marchio di fabbrica. Fabrizio Moro è nato e cresciuto tra Setteville e San Basilio, così come Ditonellapiaga, nome d’arte della 24enne Margherita Carducci che vive in zona Prati ed è cresciuta ai Parioli dove vive la nonna. Romano anche Yuman, vincitore di Sanremo giovani, che abita invece in zona Cassia.



QUANTA BELLEZZA. E poi ci sono loro: le conduttrici che si alterneranno nelle varie serate per presentare i cantanti insieme ad Amadeus: 3 su 5 vengono da Roma. Sabrina Ferilli, nata a Fiano romano, vive in Prati e incarna da sempre la bellezza di Roma sul grande schermo. Icona cinematografica anche la splendida Ornella Muti, che vive alla Balduina. Proviene dal cinema anche Lorena Cesarini, originaria del Senegal ma romanissima di adozione: la famiglia ha due ristoranti in zona Monti e lei ha conquistato il grande pubblico, soprattutto quello romano, con la sua parte nella serie Suburra.



COVER. Sul palco, venerdì, per la serata delle cover: ecco i nomi che affiancheranno, con le loro esibizioni, i cantanti in gara per i duetti. Tra loro Fiorella Mannoia, che si esibirà al fianco di Sangiovanni: la cantante romana vive ai Parioli. Arriveranno a Sanremo anche l’attrice e cantante Margherita Vicario, trasteverina doc, che salirà sul palco insieme alla Rappresentante di Lista, e la pianista jazz Rita Marcotulli che affiancherà invece Yuman.

