Panettone Maximo, dolce re di Roma: primo festival della Capitale

Domenica 15 Dicembre 2019, 19:45

Una dolcissima sfida quella tra i migliori pasticcieri di Roma che si sono dati "battaglia" - domenica 15 dicembre allo spazio eventi del boutique hoteldi via dei Cerchi - per la palma del, il primo festival del panettone della Capitale.Il vincitore è statosia per la categoria tradizionale che nel tema libero al cioccolato. Per il panettone tradizionale, i migliori cinque di Roma sono statimentre per il panettone al cioccolato. Premio speciale packaging a, la Migliore comunicazione digitale a Le Levain. Hanno partecipato al contest anche le pasticcerie Achilli Caffè, Antonini, Giuffrè, Marazza (Priverno), Panificio Nazareno, Panzini (Subiaco), Patrizi (Fiumicino) e Santi Sebastiano e Valentino.La giuria comprendeva, pastry chef del ristorante La Pergola,, miglior pastry chef d’Asia 2019,, Campione del Mondo Pasticceria 2015,, pasticcere,, pasticcere lievitista,, critico enogastronomico,, chef e patron di Boscolo Circo Massimo,, redattore de Il Pasticcere,, giornalista de Il Messaggero,, fondatore Food Confidential.La sfida, per i visitatori, è stata l'occasione di prelibati assaggi e degustazione vini dolci e bollicine con, liquori con, ile il caffè Circi, tutte aziende laziali. Un Christmas Market che tra degustazioni e e promozione delle eccellenze laziali, ha offerto talk di approfondimento sul lievitato, show cooking di maestri pasticceri come Giuseppe Amato (La Pergola),(Hassler Hotel),(Il Pagliaccio) e(Verve al Dom) e la raccolta di dolci per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.