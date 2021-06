Festival Moda Italia & International, a Villa Grazioli riapre la passerella delle sfilate

La moda torna in scena e lo fa in grande stile. Dopo lo stop forzato della pandemia, la normalità sembra fare come back. Sfilate e nuove collezioni tornano a fiorire, presentate con eventi in presenza.

A confermarlo, sarà il “Festival Moda Italia & International”, l'evento organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci in collaborazione con la Regione Lazio e LazioCrea e con il patrocinio di IRVIT che si terrà il 2 luglio alle ore 18,00 nella splendida cornice di Villa Grazioli a Grottaferrata.

La serata, ideata dall'agente di moda Sabina Prati, titolare della “Catwalk Academy Sabina Prati Eventi Moda”, organizzatrice di corsi di portamento e presente da anni sulle più prestigiose passerelle e riviste specializzate con le sue modelle, sarà moderato da Stefano Raucci, conduttore di RadioRadio, direttore artistico e organizzatore di spettacoli.

In collaborazione con Regione Lazio e LazioCrea e con il patrocinio di IRVIT, Istituto Regionale Ville Tuscolane, la serata vedrà protagoniste l’alta moda, la danza e la musica si fonderanno in un happening dai toni eleganti e raffinati.

A sfilare in passerella, all'interno della prestigiosa Villa Grazioli, saranno gli abiti di diversi protagonisti della moda italiana e internazionale. In esposizione, ci saranno le splendide collezioni del noto stilista campano Luciano Fiore Couture, il focus stilistico verte sulla donna molto glamour, elegante e sensuale e sempre in armonia con sé stessa. Per gli accessori giusti, la scelta ricadrà sulle creazioni dei gioielli scultura di Marina Corazziari, designer conosciuta e apprezzata in ambito nazionale e internazionale grazie alle sue opere d’arte.

Sosta obbligata per ammirare gli abiti dello stilista Salvatore D'Orsi e Antonino Terminiello che, con il brand Jasha, amano vestire la donna di tessuti fluttuanti e decori floreali di cristalli e strass. Colori e originalità caratterizzano le creazioni della croata Sladana Krstic, creativa sempre originale e sorprendente (vincitrice del contest di "Detto Fatto" in Rai). Stile sopraffino e dall'espressione eterea quello che porterà in scena Arianna Montellanico, stilista laziale che sempre più si sta facendo apprezzare anche nei salotti della moda nazionale.

A curare il look delle modelle, l'hair stylist Sergio Tirletti e la look maker Serena Pericoli con il suo brand Vanity Pink, noti professionisti.

I quadri moda, curati dal noto coreografo di moda Rosario Licciardiello, si alterneranno a momenti di danza realizzati della Academy School di Anna Maria Conforto e a interventi musicali del talentuoso maestro di sax Damiano Drogheo.

Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sulla pagina facebook ufficiale del Festival Moda Italia & International, nonché nello speciale televisivo che andrà in onda successivamente su Odeon Tv, canale 177 del digitale terrestre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA