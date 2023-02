“Festival dell'educazione”, all'istituto scolastico Piaget-Majorana gli studenti a lezione di vita civica e sociale

di Emilio Orlando

Un momento di confronto e di condivisione su una serie di temi legati alla cittadinanza attiva al fine di promuovere tra bambini e ragazzi, i veri protagonisti di questo percorso formativo, la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale. Il festival prevede l’intervento di vari esperti su tematiche quali la cittadinanza, l’educazione digitale, l’educazione ambientale, l’inclusione, il volontariato, l’educazione stradale (tema di scottante attualità come ricordato anche dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno e come purtroppo hanno dimostrato gli ultimi tragici accadimenti), la sicurezza e la legalità, il valore dello sport, il contrasto ad ogni forma di violenza e il rispetto per l’altro.

Previsti flash mob su l’inclusione e la LIS, l’educazione alla salute e l’educazione ambientale, così come passeggiate ecologiche. Particolare rilevanza verrà data alla mostra fotografica permanente “Face of innocences”. La mostra nasce dal progetto di fotografia sociale “Arts in school,” su iniziativa della Besharat Foundation (Atlanta, Georgia, USA). Le opere della mostra sono state donate alle scuole del mondo allo scopo di sensibilizzare i ragazzi dai 6 ai 13 anni alle problematiche che coetanei di paesi socialmente e culturalmente svantaggiati si trovano ad affrontare quotidianamente nell'istituto scolastico Piaget-Majorana di piazza Minucciano 33.

