Festival di Pasqua: Enrico Castiglione dedica due gala alle vittine del Covid. Sul palco Maria Ratkova e Gonca Dogan

Domenica 28 giugno 2020 al Pantheon

L’ingresso, sempre gratuito, sarà consentito fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili

Lunedì 29 giugno 2020 nella Basilica di Sant’Andrea della Valle

L’ingresso, sempre gratuito, sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il, la manifestazione di musica sacra fondata nel 1998 dal regista e scenografo, ritrova l'appuntamento con il pubblico dopo il lockdown, tornando ad offrire concerti ad ingresso gratuito nelle chiese di Roma in occasione della festività di- Il Concerto Straordinario per le vittime del Covid che vedrà la partecipazione tra gli altri del mezzosopranoe dell’organista, primo organista della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, con in programma brani di Johann Sebastian, Nikolaus, Antonio, Giovanni Battista, Francois, GioacchinoIl concerto si svolge sotto il patrocinio del Perinsigne Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres, Pantheon di Roma, e dell'Ambasciata della Repubblica dipresso la Santa Sede e lo SMOM, e con il patrocinio del Teatro Nazionale Accademico dell'Opera e del Balletto di Kharkiv di Ucraina,- Gran finale con il Concerto per la Festa dicon un programma dedicato interamente alla musica sacra di Ludwig van, di cui si festeggia il 250° anniversario della nascita. Il Coro e l’Orchestra Sinfonica del Festival di Pasqua diretti daoffriranno una nutrita serie di arie e brani dall’oratorio “Cristo sul Monte degli Ulivi”, con la partecipazione del soprano, in un concerto che sarà anche ripreso televisivamente e trasmesso dalle principali reti televisive internazionali e in diretta streaming sul portale www.musicalia.tv.Per informazioni: +39 06 64829220 www.festivaldipasqua.org