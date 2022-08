Festival Brin, a Garbatella un nuovo modo di vivere il parco: concerti, spettacoli, eventi e tanto altro

Dopo il successo della scorsa edizione, il Festival Brin, torna ad animare il giardino «Marcella e Maurizio Ferrara» situato nella storica Piazza Brin della Garbatella. Organizzato dall’associazione culturale l’Incontro con la collaborazione di Cookstock e Amor di Pasta, e patrocinato dall’VIII Municipio, il Festival rappresenta un importante luogo di incontro e aggregazione sociale per il quartiere.

Il Festival Brin

Tre mesi di eventi, dal martedì alla domenica (lunedì giorno di chiusura settimanale), tra presentazioni di libri, spettacoli e animazioni per i più piccoli, concerti live e la possibilità di assaporare piatti freschi e gustosi sotto l’ombra degli imponenti pini che fanno da cornice al parco. La manifestazione questa estate ha arricchito la sua programmazione di tante originali iniziative come i pomeriggi dedicati allo sport, con i corsi di prepugilistica, le lezioni di zumba e di ginnastica per tutte le età, le letture per i bambini a cura della libreria Eco di Fata, spettacoli teatrali comici, open mic e tanto altro….

Lo scopo della manifestazione

Uno degli scopi che la manifestazione si prefigge è quello di restituire al quartiere, e in modo particolare ai bambini, il parco in tutto il suo splendore, mantenendolo sempre pulito e agibile, come avviene da un anno a questa parte. Importante sottolineare la collaborazione con la prestigiosa Scuola Popolare di Musica di Testaccio che a partire dal 22 giugno proporrà 4 saggi con i suoi giovani allievi. Le sonorità pop, rock, swing e jazz si alterneranno per tutta l’estate, in nome della contaminazione tra i diversi generi.

Gli appuntamenti in programma

Gli appuntamenti in calendario a partire dalle 18.00 fino alle ore 00.30, sono ad ingresso gratuito.

14 Agosto

MIKEY KENNEY AL FESTIVAL BRIN!

Mikey Kenney violinista talentuoso nonché sideman di Vinicio Capossela con cui è in tuor in italia sarà domenica 14 Agosto al Festival Brin. Mikey Kenney è un talento incredibile, il violino, la chitarra e il banjo fluiscono tutti nelle sue mani. La sua musica è davvero unica.

