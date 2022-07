Roma, dieci anni dopo riecco la Festa dell'Unità a Caracalla

Al via da oggi la Festa dell'Unità e, dopo 10 anni, il Pd ritornerà alle Terme di Caracalla.

Il nastro sarà tagliato dal sindaco Roberto Gualtieri, assieme al segretario romano Andrea Casu. Ma il palinsesto ufficiale della manifestazione, al momento, non è stato ancora reso noto a causa delle fibrillazioni che agitano la maggioranza di governo. Da quanto si apprende si punterebbe ad avere tra gli invitati tutte le figure di riferimento dei vari partiti, tra cui Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, quest'ultimo già atteso alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. Parteciperanno tutti i big del Pd a partire dal segretario Letta fino ad arrivare al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Previsti i ministri dem del governo, i capogruppo e i parlamentari romani.

Si punta sullo strumento di confronto portato avanti da Letta, ovvero quello delle Agorà, dove gli ospiti affronteranno le tematiche più attuali. Previsti anche Carlo Calenda e Luciano Nobili per Italia Viva.

