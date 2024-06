Festa della Repubblica bloccata dagli attivisti di Ultima generazione. Le urla e poi gli arresti: «Mattarella, dove sei per il clima?»

Caos alla Festa della Repubblica, durante la quale diversi attivisti di Ultima generazione sono stati bloccati lungo le strade di Roma mentre si stavano dirigendo, probabilmente, verso i Fori Imperiali. I manifestanti sono stati fermati dalle forze dell'ordine in vari punti della Capitale.

Cosa è successo

Le riprese sono state girate da alcuni cittadini presenti agli eventi organizzati per festeggiare il 2 giugno. Poi sono state pubblicate sul profilo Instagram del movimento. I 15 manifestanti avevano con loro bottiglie contenenti vernice e alcuni lucchetti. Sono stati condotti in Questura per il riconoscimento.

Fonte: LaPresse

