Festa dell'Immacolata, la Fanfara della Polizia di Stato si esibisce per le vie del centro di Roma

Si è svolta questa mattina, in occasione della Festa dell'Immacolata, la Fanfara della Polizia di Stato che si è esibita alle 11 in piazza Mignanelli e poi si è spostata per le vie del centro di Roma.



Dopo aver eseguito l'Ave Maria di Gounod in omaggio alla Vergine Maria, la Fanfara della Polizia di Stato, composta da 50 musicisti e diretta dal maestro Secondino de Palma, ha percorso via del Babuino per poi raggiungere piazza del Popolo, dove ha accompagnato la Santa Messa delle 12 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, più nota come Chiesa degli Artisti.







La Fanfara, istituita come complesso musicale appiedato, ha sede a Roma e partecipa a numerose manifestazioni di rilievo nazionale, intervenendo anche durante importanti eventi sportivi ed in iniziative benefiche per diffondere i valori della legalità attraverso la musica. Domenica 8 Dicembre 2019, 19:10

