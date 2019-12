Festa di Roma, a Capodanno un'esperienza unica con un dj set hi tech

Uno spettacolo unico, destinato a restare impresso nella mente di chi lo vive; un luogo eccezionale e denso di storia, come solo Roma può offrire; un’energia positiva che non conosce confini, pronta a contagiare tutti i partecipanti alla “”., in occasione della serata di Capodanno, contribuirà a dare forma e sostanza a un’esperienza indimenticabile attraverso la realizzazione del, la leader degli Skunk Anansie che si esibirà alLa direzione artistica di “Festa di Roma”, grazie all’accordo tra RUFA e Teatro di Roma, ha affidato agli studenti del primo anno della laurea magistrale in Multimedia arts and design - Realtà virtuale, coordinato dalla docente Caterina Tomeo, la realizzazione del progetto multimediale per la celebre star inglese. Tema progettuale sarà la natura e i vari elementi che la compongono.Il visual consisterà infatti in una serie di immagini in movimento molto suggestive - ispirate al mondo che circonda l’uomo - proiettate nel corso della performance di Skin su due grandi videowall. L’opera è stata realizzata - con il coordinamento dei docenti Daniele Spanò e Caterina Tomeo - dagli studenti Daniele Falchi, Silvia Parolini, Consuelo Donati, Mirko Pelliccia, Sabrina Coppola, Simone Tecchia, Maria Gavrilova e Tajana Gavric. Responsabile del progetto è Elisa Pelliccioni. Questa esperienza darà loro l’opportunità professionale di confrontarsi con un’artista di altissimo livello che ha sempre seguito la strada della contemporaneità e dell’innovazione, dando alla sua musica il significato più autentico di sperimentazione.