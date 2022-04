Ferzan Ozpetek, al via una mostra fotografica dedicata al grande regista

Sarà dedicata interamente al genio di Ferzan Ozpetek la mostra 'Fermo immagine' che il regista e Simona Marchini presenteranno a Roma il prossimo martedì 26 aprile alla Galleria La Nuova Pesa.

Il progetto espositivo, tratto da "Venetika", la videoinstallazione visibile fino al 30 aprile al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, che il regista aveva ideato nel 2019 per la 58a Biennale d’Arte di Venezia e in cui la città viene rappresentata come "una donna immersa nell’acqua", resterà allestito dal 27 aprile al 27 maggio.

Splendida protagonista di "Venetika" è l'attrice Kasia Smutniak: volto e corpo di una Venezia sfuggente e misterios. Attorno a lei si sviluppa la fantasia visionaria di Ferzan Ozpetek, in un sogno struggente e ipnotico. «La superficie mobile liquida e opaca del mare sembra farle da schermo e sul suo volto e sul suo corpo passano le immagini, filtrate dall’acqua, dei Materiali in cui si è concretizzata la Città quando il liquido si è fatto solido ed è divenuto improvvisamente marmo, legno, corda e metallo» spiega il regista. Questa stessa atmosfera anima anche il percorso allestito alla Nuova Pesa, nei cui spazi vengono presentate sette opere fotografiche – due delle quali inedite – selezionate da Ozpetek dalla videoinstallazione.

«L'origine di tutta la mia avventura in questa galleria è legata alla creatività che produce linguaggi – spiega Simona Marchini, alla direzione della Galleria –: per questo ho sempre organizzato mostre di tutti i generi, con grande libertà. Anche il progetto legato a Ferzan Ozpetek discende da questa curiosità di talenti e linguaggi: è un artista di valore e un grande affabulatore, a lui mi legano amicizia, stima, empatia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 19:57

