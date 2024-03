Ferite con un punteruolo mentre ballano in un locale

di Mario Antoni

La chiamano la “puncicata”. È l'ultima moda folle in voga tra i ragazzi nelle discoteche nella Capitale. “Puncicare” al gluteo, con un coltellino o un punteruolo, le ragazze sulle piste da ballo. La stessa azione criminale che era in voga solo nella ressa all'ingresso dello stadio Olimpico, prima delle partite di Roma e Lazio, oggi è approdata nei locali della movida, dove tra musica ad alto volume, luci soffuse e stordimento da alcol e droga, gli accoltellatori riescono a confondersi tra le persone e la fanno sempre franca.

Sabato notte, mezz'ora prima delle 3 del mattino, nella discoteca “Opus”, in via Sacconi 37 a Ponte Milvio, due ragazze, di 23 e 21 anni, sono state ferite tra i gutei e la coscia, con un punteruolo molto appuntito e tagliente.

Impossibile, per le due vittime risalire al responsabile, perché del sangue che stava uscendo e che gli stava insanguinando i vestiti se ne son accorte solo qualche minuto dopo.

«Stavamo ballando, una accanto all'altra, e improvvisamente abbiamo avvertito un bruciore fortissimo e poi, quando abbiamo passato la mano sulla parte del corpo che ci dava fastidio, ci siamo accorte che era piena di sangue - hanno raccontato le due ventenni ferite ai sanitari del 118, che con due ambulanze le hanno portate in ospedale».

La polizia delle volanti, e del commissariato di Ponte Milvio, che solo otto giorni fa aveva notificato un ordine del questore di Roma che disponeva la chiusura del locale teatro di risse anche in passato, ha identificato diversi avventori anche all'uscita della villa, con la speranza che tra loro possa esserci anche l'autore delle coltellate. Le vittime, che hanno ricevuto una prognosi clinica di 14 giorni per il momento non hanno saputo fornire informazioni utili per trovare i responsabili.

