Roma, Manuel ferito in strada: ore contate per chi ha sparato. Il giovane nuotatore rischia di restare paralizzato

Roma, spari in strada dopo lite al pub: grave promessa del nuoto di 19 anni. «Forse scambio di persona, rischia la paralisi»

di sabato notte in piazza Eschilo all' Axa, nei confronti di Manuel Mateo Bortuzzo il trevigiano di 19 anni giovane promessa del nuoto nazionale. Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Ostia Lido li avrebbero identificati grazie alle immagini di alcune telecamere di video sorveglianza che hanno restituito agli investigatori i volti e la targa dello scooter utilizzato per l'agguato. Secondo quanto ricostruito dai detective della questura di Roma, che hanno ascoltato la fidanzata Martina e gli amici che erano in compagnia di Manuel, due persone in sella ad uno scooter, dopo aver gridato e detto qualcosa all'indirizzo dello sportivo che si trovava davanti il distributore automatico delle sigarette, hanno sparato tre colpi verso di lui.il midollo spinale tanto da fargli rischiare una tetraplagia che potrebbe costringerlo a vita sulla sedia a rotelle. Ancora oscuro in movente del tentato omicidio. Con il passare delle ore prende sempre più piede l' ipotesi dello scambio di persona anche se non si escludono altre piste. I sicari hanno sparato nonostante a pochi metri ci fossero due voltanti della polizia con i lampeggianti accesi che erano intervenute per sedare la violenta lite, che venti minuti prima si era verificata nel pub “Irish O'Connel” dove si erano fronteggiati due gruppi di giovani che avevano spaccato alcune vetrine della birreria., aveva trascorso il sabato sera con i suoi amici ad un compleanno per poi andare nel locale di piazza Eschilo dove però non sono mai entrati, perchè sconsigliati a farlo da altri ragazzi che avevano detto loro della rissa e che da li a poco il disco pub avrebbe chiuso. A breve ci saranno importanti sviluppi investigativi che chiariranno anche il movente del tentato omicidio avvenuto sotto gli occhi di decine di ragazzi che durante il week end frequentano piazza Eschilo, in un quartiere prestigioso e residenziale vicino Ostia.