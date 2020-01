Federico come here: Roma celebra il “suo” Fellini tra mostre, spettacoli, cinema

Venerdì 17 Gennaio 2020, 08:47

. Visionario, geniale, uno dei nomi più importanti della cinematografia mondiale. A cento anni dalla nascita - 20 gennaio 1920 - il mondo celebra ilromagnolo che visse e lavorò gran parte della sua vita a Roma. E la Capitale lo ricorda con diversi eventi.Leggi anche > Fellini, cento anni dalla nascita. Sandra Milo: «L’ho amato dal primo istante e so che lo incontrerò di nuovo» Per scoprire l’uomo Fellini, l’ironia e la vita quotidiana: il giorno della sua nascita sarà inaugurata la mostra Federico Fellini, ironico, beffardo e, curata da Simone Casavecchia, con una selezione di immagini dalla Fototeca Nazionale (Centro Sperimentale di Cinematografia) e un inedito cartaceo proveniente da una collezione privata, denominata dallo stesso regista “la dieta dell’Astronauta” (salone Vanvitelliano fino al 28 febbraio)Ospita Fellini 100, serie di proiezioni dei film più emblematici: Lo sceicco bianco, I vitelloni, 8 1/2 - che sarà introdotto da Emiliano Morreale - e AmarcordOmaggio alla creatività poetica e cinematografica di due straordinari artisti - Federico Fellini e Tonino Guerra: cento anni di sogni - con la proiezione di Fellini Fine Mai di Eugenio Cappuccio e Il lungo viaggio, di Andreij Khrzhanovskij ideato da Tonino Guerra (domenica dalle 17,30)L’attore e regista Francesco Sala interpreterà il regista in In Viaggio con Fellini, note ricordi, sue fantasie:la vita del regista e la sua immortale arte il 21 e 22 gennaio)Va in scena Processo a Fellini, in cui Giulietta Masina interpretata da Caterina Gramaglia è pronta a giudicare l’uomo e il marito Federico nel suo personale tribunale (dal 21 al 26 gennaio)La celebrazione in musica attraverso le colonne sonore dei film di Fellini. Il violinista Yury Revich e il fisarmonicista Pietro Roffi si esibiranno in una serie di improvvisazioni delle musiche di Nino Rota (22 gennaio alle 19,30)Il tema Felliniano Mondo, è letto dai 120 artisti che hanno partecipato alla mostra, organizzata da Tiziana Todi, spedendo le proprie opere da 24 nazioni (IX edizione di Mail Art, da domani alle 16,30 fino al 23 febbraio)L’artista Albino Palamara prende spunto dal famoso Libro dei Sogni per elaborare il suo omaggio nella mostra Il sogno di Fellini (inaugura 20 gennaio alle 18,30, fino al 22 febbraio).