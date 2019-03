Felipe Massa, bagno di folla a Porta di Roma e giro sulla Freccia Tricolore

Mattina ad alta velocità alla, dove grazie alla collaborazione con ABB FIA Formula E, è intervenuto, fra i più noti piloti al mondo e fra i più amati in Italia, per un “Meet & Greet” con il pubblico. Per gli appassionati della competizione automobilistica, oltre a una sessione di autografi, c'è stata anche la possibilità di sfidare direttamente Massa alla guida di un simulatore.Il pilota ha poi visitato i mezzi dell’Aeronautica Militare, presenti a Porta di Roma in occasione della ricorrenza del 96° anniversario della sua costituzione, per far conoscere il lavoro che svolge quotidianamente al servizio del Paese. Massa è anche salito su un aereo appartenenti alle Frecce Tricolori. L'evento dell'Aeronautica continua anche domani con un programma ricco di appuntamenti per toccare con mano e da vicino le capacità e le peculiarità della Forza Armata che ogni giorno opera per la difesa e la sicurezza del cittadino.