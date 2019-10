Felicità ... tà ... tà, uno sguardo su Achille Campanile, l'omaggio di Massimo Di Michele

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 21:07

Giornalista, critico, sceneggiatore, scrittore paradossale, autore teatrale e uno dei maggiori umoristi del Novecento:(1899-1977) è stato tutto questo utilizzando la scrittura - e la Parola - come strumento perfetto tramite il quale costruire situazioni surreali, stravaganti, votate al bizzarro e all’assurdo.A rendere omaggio al poliedrico protagonista dello spettacolo e della letteratura è - dal 17 al 30 ottobre al Teatro Torlonia -con il suo, spettacolo costruito come un varietà, una cornucopia di atti unici, irriverenti e surreali attinti dallo straordinario e multiforme repertorio di Campanile, dalla sua unica capacità di scrittura fondata su una irripetibile e originale vis ironica.Come collante la trascinante follia dei tre attori –– tra scene en travesti, balletti retrò, fraintendimenti dissacranti, smoking, piume e paillettes che strizzano l’occhio al varietà televisivo degli anni ’70.Tra i vari quadri scenici fioriscono citazioni a tutte le forme di spettacolo. Dal Circo alla Rivista, dalla Radio alla Televisione, dal Café Chantant alla Danza Contemporanea. Lo spettacolo è un viaggio alla riscoperta di un autore del ‘900, Achille Campanile, e di un’arte spesso relegata a ruolo secondario: quella di far ridere, di spiazzare, di divertire, un tufo colorato in un Teatro ormai dimenticato.TEATRO TORLONIA (TEATRO DI ROMA) via L. Spallanzani 1a, Roma, dal 17 al 30 ottobre, ore 20 , domenica ore 15, biglietto 15 euro, ridotto 12 euro, info 06.684.000.311/314 www.teatrodiroma.net