Fedez insieme all’amico storico di battle freestyle per il live romano di Paranoia Airlines

Paranoia Airlines, il primo tour di Fedez da solista nei palazzetti, arriva questa sera a Roma per l’ottava tappa in giro per l’Italia. Un’occasione per cantare i suoi principali successi come Magnifico, L’amore eternit, Vorrei ma non posto, Senza pagare e ascoltare i nuovi brani tratti da Paranoia Airlines (uscito il 25 gennaio), album disco di platino in una sola settimana e che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI.



Ospite speciale della data capitolina Emis Killa, amico storico dai tempi delle battle di freestyle, con cui ha collaborato al pezzo Kim & Kanye, ottava tracklist del disco. Tra le altre tredici tracce che completano il quinto album in studio spiccano i featuring con la Dark Polo Gang in TVTB, con LP in Cosa senza spine e con Annalisa in FuckTheNoia. Dopo l’addio a J-AX e il successo de La Finale, il concerto con più presenze del 2018, che l’ha visto come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo stadio di San Siro, Fedez torna da solista con uno show unico del suo genere.



«Sarà il primo hologram tour nel nostro Paese» ha detto l’ex giudice di X Factor. La struttura del palco sarà composta da un led wall trasparente di forma cubica - mai usato prima in Italia, con una risoluzione di oltre 16 milioni di pixel - che interagirà direttamente con Fedez sia racchiudendolo che seguendo i suoi movimenti. Le immagini proiettate offrono uno spettacolo visivo di fortissimo impatto e creano un’atmosfera scenica totalmente immersiva per ogni brano che viene presentato. Le luci si intrecciano sul palco e più volte inondano il pubblico da ogni angolo. L’idea che ha ispirato la realizzazione del tour viene dalle grandi produzioni internazionali ed è un regalo che Fedez ha voluto fare ai suoi fan vecchi e nuovi. Come anticipato sul palco con lui non ci sarà nessuno, nemmeno la band o un coro, così da creare un’atmosfera più intima. Prossima data, lunedì 8 aprile a Milano.

riproduzione riservata ®



Fedez in Paranoia Airlines tour al Palazzo dello Sport, piazzale dello Sport - Eur, il 5 aprile alle 21 (apertura porte alle 19), biglietti: a partire da 34,50 euro. Alle ore 18:30 inizierà il meet & greet riservato a tutti coloro che hanno acquistato il VIP Package

© RIPRODUZIONE RISERVATA