Febbraio 2023, neve a Roma nei prossimi giorni? Le previsioni aggiornate

L'esperto meteo, il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le previsioni meteo per il mese appena iniziato.

La neve arriverà a Roma?

Come tutti hanno potuto notare, si tratta di dati tipicamente invernali, ma almeno per adesso non ci sarebbe traccia di neve a Roma. L'unito dato sicuro è che le temperature sono in netto calo rispetto a questa settimana e le correnti fredde e gelide non mancheranno. La Capitale, quindi, sarà attraversata dal gelo ma niente neve per adesso.

