Fase 2, riaprono parrucchieri e centri estetici: ecco come proteggersi dal rischio contagio

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 17:43

Con laè possibile un piccolo ritorno alla normalità e molti, donne e uomini, coglieranno al volo l'occasione per tdopo tante settimane di "incuria". Ci saranno rigide regole che i vari titolari dovranno applicare per evitare assembramenti e contatti, ma cosa può fare un utente per limitare al massimo il rischio di contagio?e obbligo dei centri estetici, non solo sanificare gli ambienti, ma anche obbligare ad indossare dispositivi di sicurezza e gel igienizzanti e usarli a propria volta. Si potrà andare solo su appuntamento e le liste degli appuntamenti dovranno rimanere nei registri per 14 giorni, al fine di segnalare eventuali casi e quindi di procedere ai conseguenti isolamenti. Phon, caschi e altri attrezzi utilizzati in questi locali possono rappresentare un rischio per la diffusione del patogeno, pertanto vanno gestiti con buon senso e sanificati dopo ogni cliente.Leggi anche >Per proteggersi sarà utile indossare mascherine, possibilmente senza valvola, mentre qualora se ne possedesse una con valvola sarebbe bene applicarne sopra una seconda chirurgica. Sarà buona norma igienizzarsi appena si entra nel locale, evitare di toccare il meno possibile le superfici del negozio e non mettersi mani negli occhi o toccare troppo la mascherina, poi quando si esce igienizzarle di nuovo.