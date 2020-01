Rapina la tabaccheria ma lascia lo smartphone sul bancone

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

È entrato in una tabaccheria in via Magna Grecia, volto coperto da un passamontagna e pistola (finta) in pugno. Ha urlato alla cassiera di consegnarli tutti i soldi e le marche da bollo. Durante la concitazione del momento però ha poggiato il suo smartphone sul bancone ed è fuggito via.In un amen gli agenti hanno rintracciato il 34enne e lo hanno arrestato. D'altronde i suoi precedenti non potevano che ricondurre a lui. Due anni fa, infatti, durante una rapina a un benzinaio nella fuga perse il portafogli con i documenti all'interno. Insomma, le rapine non sono proprio cosa per il ladro fantozziano, che questa volta aveva anche portato con lui un complice per la fuga (anch'esso arrestato per rapina). I soldi dell'incasso sono stati restituti alla proprietaria della tabaccheria.