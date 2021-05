Riapre il Fantastico Mondo del Fantastico. Accesso anche ai 4 zampe, la campagna di solidarietà

C'era una volta, anzi c'è. Nel mondo della fantasia tutto può succedere e, anche se i tempi sono cambiati, le favole restano per i bambini un grande patrimonio che li aiuta ad aprire la mente e comprendere i valori attraverso una sorta di "palestra dell'apprendimento". E così finalmente, dopo mesi e mesi di attesa dovuta all’emergenza sanitaria, il 30 maggio riapre il Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza, in linea con i protocolli di sicurezza. Da Cenerentola a Frozen - Il regno del Ghiaccio e passando per Biancaneve, Masha e Orso, fino ai più moderni supereroi, tutti i protagonisti amati dai più piccini tornano a colorare questo luogo magico per eccellenza, appunto il Castello di Lunghezza prestigioso monumento nazionale situato in via Tenuta del Cavaliere 230, nel quale una moltitudine di personaggi si prepara ad uscire fuori dalle pagine dei libri classici per regalare sogni ed emozioni e dove anche gli animali, gli oggetti, gli alberi hanno licenza di parlare e divertirsi. Nell'immenso parco, completamente immerso nella natura, la presenza di principesse e supereroi promette un viaggio emozionale a spasso nel tempo per tutta la famiglia tra avventure affascinanti ed avvincenti, impreziosite da spettacoli e show nelle varie aree tematizzate e scenografate. Un'esperienza davvero per tutti, anche per gli amici a 4 zampe che possono accedere al parco in totale tranquillità negli ampi spazi verdi. E proprio a loro è dedicata una campagna di sensibilizzazione, "Un nonno a 4 zampe è un compagno da favola", che intende invitare il pubblico a riflettere sul fatto che nei canili e nei rifugi ogni giorno centinaia di cani e gatti anziani sono in attesa di adozione. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con i canili Muratella e Ponte Marconi e il gattile di Porta Portese, curati da Roma Capitale, prevede l’allestimento di una mostra fotografica al Castello, inaugurata dal Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco, che si pone lo scopo di mostrare i dolcissimi musetti dei quattro zampe nella speranza che qualche famiglia possa decidere di farli uscire dalle gabbie e donargli l’amore che meritano. L’ingresso al Fantastico Mondo del Fantastico è consentito dalle ore 10.00 alle ore 16.30, sia domenica che festivi. Chiusura parco ore 19.00.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 15:03

