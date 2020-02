Falaguasta in scena al teatro della Cometa in "Neanche il tempo di piacersi"

C’è tutto il tempo di ridere; ma Neanche il tempo di piacersi, proprio come il titolo della stand up comedy di Marco Falaguasta, autore, e interprete con Tiziana Foschi e Alessandro Mancini.

Un one man show per raccontare cosa?

«Quanto sia difficile essere genitore oggi, dopo essere stato figlio e nipote in una società, quella degli anni ’80, completamente diversa».

Cosa soprattutto trova sia cambiato?

«I criteri di comunicazione, del tutto sovvertiti. Le parole sono state rimpiazzate dalle chat, dagli hashtag da WhatsApp, e se questo ha velocizzato i tempi, la comunicazione verbale fatta anche d’incontri vis a vis ne ha certamente risentito».



Lati positivi del mondo attuale? «Possiamo relazionarci in tempo reale con tutto il mondo; ma i tempi sono talmente veloci da non lasciarci neanche il tempo di capire se ci piacciamo. Condividiamo una moltitudine di parole e immagini in forma immediata; magari per scoprire solo dopo, che quella persona non ci piace».



Trova ci sia più solitudine? «Credo solo che i ragazzi oggi stiano insieme a modo loro, in una forma diversa da quella della mia generazione».



Si è mai sentito inadeguato come padre? «Altroché, perché ormai sono venute meno le regole base. Oggi i figli non ti chiedono il permesso di uscire la sera, semplicemente t’informano che stanno uscendo, per loro è un diritto acquisito».



Il figlio quindi decide e qual è la frase di rito? «A che ora torni? Lui: te faccio sapé. Perché lui o lei poi ti avvertiranno in un secondo momento».



E come si conclude la sua parte di genitore a quel punto? «Che ti ritrovi in tuta e con le Clarks alle tre di notte con un gruppo di altri cinquantenni a riprendere tuo figlio in discoteca».



Non trova oggi i ragazzi vengano troppo giustificati? «In parte ho questa sensazione; però io questo lo imputo al fatto che non trovando il modo di comunicare con loro tendiamo a giudicarli senza cercare prima di entrare nel loro mondo».



Il rapporto con sua figlia? «Profondo e comico».



Tipo? «Mi dice: papà fai i vocali troppo lunghi, non te li ascolta nessuno, se vedo che è sopra il minuto io neanche lo apro».



Si ricorda quando chiamava dal telefono fisso? «Mi ricordo il fisso, il duplex, il telefono a gettoni, e il fatto di riagganciare se rispondeva il padre di lei».



Che anni erano quelli della sua adolescenza? «Quelli della felicità e del benessere. Gli anni ‘80 in cui tutto sembrava possibile. Giocavo a pallone, corteggiavo, mi divertivo ero spensierato».



Passioni? «Lettura e sport. Li ho praticati tutti a parte il tennis e oggi vado in palestra almeno due volte a settimana».



Che spettatore è? «Vado in teatro e al cinema, e sono una spettatore in cerca di novità. Resto abbagliato da cose che vado a vedere e che mi lasciano dire: ‘caspita a questo non ci avevo pensato!’».



Un prossimo tema che tratterà sul palco? «Quanto il cervello debba essere più forte di un post e di uno slogan, in riferimento all’importanza di pretendere contenuti e di fare informazione in modo appropriato».









COME; DOVE; QUANDO



Teatro della Cometa



Via del Teatro Marcello, 4



Ingr. da 16,50 a 23,50 euro



Info 066784380



da mercoledì 19/2 ore 21, fino all’1/3



mar - ven ore 21; sab ore 17 e 21; dom ore 17



























